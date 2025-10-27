اخبار السعوديه

تحذير طبي : مرض غامض قد يؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة بين مدخني السجائر الإلكترونية

موقع الخليج 365: حذّر أطباء من مرض خطير يُعرف باسم "رئة الفشار"، قد يؤدي إلى إعاقة دائمة أو وفاة مفاجئة، مؤكدين أن المصابين به يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة مدى الحياة.

السبب وراء المرض

يحدث المرض نتيجة استنشاق مواد كيميائية سامة موجودة في سوائل السجائر الإلكترونية، وأخطرها مادة ثنائي الأسيتيل التي تُستخدم لتحسين النكهة. هذه المادة تسبب التهابًا حادًا وتندبًا دائمًا في الشعب الهوائية الدقيقة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وألم في الصدر.

صوت الفشار وراء التسمية

وأوضح الأطباء أن اسم المرض جاء من الصوت المميز الذي يصدر عن رئتي المريض أثناء الفحص، وهو صوت يشبه تمامًا صوت تحضير الفشار، ما جعل المرض يُعرف بهذا الاسم الغريب.

صعوبة في التشخيص ومخاطر متزايدة

وتكمن خطورة "رئة الفشار" في تشابه أعراضه مع أمراض رئوية أخرى، مما يجعل تشخيصه صعبًا في المراحل الأولى.

