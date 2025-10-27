زيادة طاقة الإنتاج في مصفاة دانجوت في نيجيريا إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصفاة دانجوت النيجيرية تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية

من المتوقع أن تقوم مصفاة دانجوت النيجيرية للنفط بزيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة. حيث ستصل الطاقة الإنتاجية الجديدة للمصفاة إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، مقارنة بطاقتها الحالية التي تبلغ 650 ألف برميل يوميًا.

بدأت المصفاة التي تكلفتها 20 مليار دولار عملياتها في يناير 2024 على مشارف لاجوس. وتهدف المصفاة إلى إنهاء استيراد البلاد للمنتجات البترولية المكررة، حيث تعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا.

مالك المجموعة، أليكو دانجوت، أكد أن تمويل التوسعة سيأتي من التدفقات النقدية وعائدات الطرح المخطط له في سوق الأسهم المحلية، بالإضافة إلى مشاركة مستثمرين إستراتيجيين. وأضاف أن الثقة في شعب نيجيريا وقيادتها تعد من العوامل المحفزة لهذا التوسع.

من المتوقع أن يتم طرح أسهم المصفاة في البورصة النيجيرية العام المقبل، حيث سيتم تحديد الحصة التي ستطرح بناءً على الطلب المتوقع.