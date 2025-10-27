فوز آيندهوفن على فينورد في الدوري الهولندي بنتيجة 3 – 2

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاز فريق بي إس في آيندهوفن في مباراة قمة الجولة العاشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم بنتيجة 3-2 على حساب فينورد. وقد كان اللاعب المغربي إسماعيل صيباري بطل المباراة بتسجيله “هاتريك” في الدقائق 30، 51، و60، بينما سجل لفينورد لوتشيانو فالينتي وأسامة تارجالين في الدقيقتين 50 و73.

بعد هذا الانتصار، يحتل بي إس في آيندهوفن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، خلف فينورد المتصدر بفارق الأهداف. وقد تلقى فينورد أول هزيمة له في الموسم، مع نهاية سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية.

يعد هذا الانتصار الرابع على التوالي لبي إس في آيندهوفن، وهو يظل في المنافسة على اللقب ويسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات القادمة.