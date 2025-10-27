نشرت إحدى حسناوات الإعلام السوداني, صورة حديثة نالت إعجاب متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الحسناء تغريد الخواض, ظهرت بإطلالة مبهرة لفتت أنظار متابعيها الذين أطالوا الغزل فيها. وكتبت وزيرة القراية, كما يلقبها الجمهور على الصورة نالت إعجاب أكثر من ألف متابع: (الدنيا زاتها بقت خلطه ضحكة بي دمعة و مر بي حلو وآبري بي دكوة زاتو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. وزيرة القراية السودانية الحسناء تبهر المتابعين بإطلالة مبهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.