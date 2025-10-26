ليل يفوز بنتيجة كبيرة على ميتز في الدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ليل يسحق ميتز بسداسية في الدوري الفرنسي

في مباراة مثيرة جمعت بين فريقي ليل وميتز في إطار الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، تمكن فريق ليل من تحقيق فوز ساحق على ضيفه ميتز بنتيجة 6-1.

وكانت البداية القوية لفريق ليل حيث سجل حمزة إجمان هدفا في الدقيقة 25، وتابع فيليكس كوريا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 34 و53، بينما أضاف رومان بيرود هدفا آخر في الدقيقة 64، وتابع بنجامين أندريه بتسجيل هدف في الدقيقة 82 وهاكون أرنار هارالدسون في الدقيقة 93. ولم يتأخر ميتز في التسجيل حيث سجل أيبو ساني هدف الشرف في الدقيقة 95.

بهذا الفوز الكبير، رفع فريق ليل رصيده إلى 17 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما بقي فريق ميتز في المركز الأخير بنقطتين فقط.