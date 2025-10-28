سعر اليورو مقابل الدولار تحت هيمنة اتجاه تصحيحي صاعد قصير المدى – توقعات اليوم – 28-10-2025

شهد سعر سهم رسن (8313) مكاسب حادة في آخر جلساته، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كل تلك العوامل تعزز فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 99.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 113.40 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد