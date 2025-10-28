شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسهم آبل ومايكروسوفت يوم الثلاثاء، لتتجاوز القيمة السوقية لكل منهما عتبة الأربعة تريليونات دولار، في إنجاز تاريخي جديد لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية.



ورغم هذا الارتفاع، فإن الشركتين لا تزالان خلف إنفيديا، التي تُعد أكثر الشركات قيمة في العالم حاليًا، بقيمة سوقية تتجاوز 4.6 تريليونات دولار. وكانت مايكروسوفت قد بلغت هذا المستوى لأول مرة في يوليو تموز الماضي.



وصعد سهم مايكروسوفت بنسبة 3% تقريبًا بعد إعلانها الانتهاء من الاستحواذ على حصة بنسبة 27% في الكيان الربحي لشركة أوبن إيه آي (OpenAI)، التي تدعمها منذ عام 2019.



أما آبل، فقد وصلت إلى هذا الإنجاز للمرة الأولى في تاريخها اليوم مدفوعة بمبيعات قوية لهواتف iPhone 17 التي أطلقت في سبتمبر الماضي، والتي تُظهر أداءً أفضل من الأجيال السابقة.



وارتفعت أسهم آبل بنسبة 25% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للربع الرابع المالي يوم الخميس، بينما ستُعلن مايكروسوفت نتائجها يوم الأربعاء.



وقال المحلل في جي بي مورغان، سميك شاترجي، في مذكرة بحثية الاثنين، إن “أسهم آبل تتجه نحو إعلان الأرباح المقبل بزخم إيجابي هو الأقوى منذ عام”، مضيفًا أنه رفع السعر المستهدف للسهم إلى 290 دولارًا مع توصية بـ “الشراء”.



وأشار شاترجي أيضًا إلى أن الشركة تجنبت السيناريوهات الأسوأ المرتبطة بالرسوم الجمركية في ظل إدارة ترامب، بعد أن نقلت جزءًا كبيرًا من سلسلة توريدها الخاصة بالسوق الأمريكية إلى الهند وفيتنام، مع الحفاظ على علاقات ودية مع الإدارة فيما يتعلق بالتصنيع المحلي.



“الإعلان عن زيادة الاستثمارات المحلية بالتزامن مع التحول السريع في التصنيع خارج الصين (إلى الهند وفيتنام) حسّن موقع آبل في بيئة الرسوم الجمركية الحالية”، كتب شاترجي.



هل السر في الذكاء الاصطناعي؟



شهد عام 2025 أداءً استثنائيًا لعمالقة التكنولوجيا. فمن الاختراقات في الذكاء الاصطناعي إلى النمو المتواصل في أعمالهم الأساسية، أصبحت شركات مثل آبل، مايكروسوفت، ألفابت، أمازون، ميتا، إنفيديا، وتسلا تمثل نحو ثلث القيمة الإجمالية لمؤشر S&P 500.



وجذب هذا التفوق المستثمرين الذين يفضلون الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية والإيرادات المتكررة والريادة المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي. فمن منصة Azure السحابية وبرامج Copilot التابعة لمايكروسوفت، إلى دمج آبل المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، مرورًا بنماذج Gemini من غوغل وLlama من ميتا — كل منها يمثل جزءًا من منظومة الذكاء الاصطناعي، من البنية التحتية إلى التطبيقات.



وكانت إنفيديا قد تفوقت مبكرًا بفضل ريادتها في رقائق الذكاء الاصطناعي، لتصبح أول من يتجاوز حاجز الأربعة تريليونات دولار، لكن آبل ومايكروسوفت باتتا على مقربة منها. وقد ضاعفت الشركتان استثماراتهما في الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على احتياطاتهما النقدية الضخمة، في رهان على أن التكنولوجيا ستُحدث تحولًا جذريًا في البرمجيات والأجهزة الاستهلاكية على حد سواء.



ويرى المحللون أن بلوغ هذا المستوى الرمزي يعكس الهيمنة المتزايدة لهذه الشركات، إذ إن أي تحركات طفيفة في أسهمها كفيلة بتحريك مؤشرات الأسواق بأكملها.



وسيتجدد اختبار الشركتين هذا الأسبوع مع صدور نتائج أرباحهما، حيث سيبحث المستثمرون عن مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في نمو الإيرادات، وما إذا كان الزخم الصعودي في الأسهم ما زال أمامه مساحة للمواصلة.



“يشكل iPhone أكثر من نصف أرباح وإيرادات آبل، وكلما باعت الشركة عددًا أكبر من الأجهزة، زاد عدد المستخدمين داخل منظومتها المتكاملة”، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في نورثلايت أسيت مانجمنت.



وتجدر الإشارة إلى أن أسهم آبل قد عانت في وقت سابق من العام بسبب المنافسة الشديدة في الصين، ومخاوف من تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصادات الآسيوية، بما في ذلك الصين والهند، حيث تتركز منشآت التصنيع.



لكن أحدث طرازات الشركة — من سلسلة iPhone 17 إلى iPhone Air — أعادت العملاء إلى متاجرها من بكين إلى موسكو في الأسابيع الأولى للإطلاق، رغم تحمل الشركة ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.



وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث Counterpoint أن مبيعات iPhone 17 تفوقت على سلفه بنسبة 14% في السوقين الأمريكية والصينية. كما توقعت شركة Evercore ISI أن تتجاوز آبل توقعات السوق للربع المنتهي في سبتمبر، وأن تصدر توقعات إيجابية للربع الأخير من العام.



هذا، وقد أصبحت آبل ثالث شركة في التاريخ تبلغ قيمة سوقية قدرها 4 تريليونات دولار بعد إنفيديا ومايكروسوفت. وتبلغ القيمة الحالية لإنفيديا أكثر من 4.5 تريليونات دولار.



ويتم تداول سهم آبل حاليًا عند 33.2 ضعفًا لأرباحها المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقارنة بـ 27.4 ضعفًا لمؤشر ناسداك 100، وفق بيانات LSEG.



وعلى الرغم من ارتفاعه بنحو 7% منذ بداية العام، فإن أداء سهم آبل لا يزال دون أداء مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا الذي ارتفع بنحو 22% خلال الفترة نفسها.