النفط ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، مع تراجع جاذبيته كملاذ آمن بعد تنامي الآمال بإحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في وقت تحوّل فيه تركيز المستثمرين إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% ليصل إلى 3966.59 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر. كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.91% لتسجل 3983.10 دولاراً للأونصة.



ورغم تراجعه، فإن الذهب – الذي يعد ملاذاً تقليدياً في أوقات عدم اليقين وأصلاً لا يدر عائداً – حقق مكاسب تتجاوز 51% منذ بداية العام، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، إضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.



وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في شركة "كيتكو ميتالز": "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تراجعت فعلاً، مع احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد القمة المرتقبة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب، وهذا أمر سلبي بالنسبة للمعادن الآمنة مثل الذهب".



وقد أنهى كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع وضع الإطار العام لاتفاق محتمل سيعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما يوم الخميس.



وقد عززت الآمال بانفراج في التوترات التجارية حالة التفاؤل في الأسواق العالمية، إذ افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الثلاثاء عند مستويات قياسية جديدة.



وينتظر المستثمرون أيضاً نتائج اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.



لكن آفاق المعدن النفيس ما تزال غير واضحة، إذ يرى بعض المحللين أن الأسعار ستبقى مرتفعة، فيما يتخذ آخرون موقفاً أكثر حذراً.



وتوقعت جمعية سوق لندن للسبائك (LBMA) خلال اجتماعها السنوي أن تبلغ أسعار الذهب 4980 دولاراً للأونصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في حين خفض كل من "سيتي" و"كابيتال إيكونوميكس" توقعاتهما لأسعار الذهب يوم الاثنين.



وقال "بنك أوف أمريكا" في مذكرة: "السوق باتت في حالة تشبّع شرائي، ما أدى أخيراً إلى التصحيح الذي نشهده هذا الأسبوع"، مضيفاً أن الذهب يقترب من توقعه الهبوطي البالغ 3800 دولار للأونصة في الربع الرابع من العام.