سعر الدولار مقابل الفرنك يحلق عالياً – توقعات اليوم – 04-11-2025

عاود سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.4075، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، بعدما حاول بتحركاته السابقة تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يشير إلى سيطرة القوى الشرائية على حركة الزوج بشكل كامل، خاصة وسط هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير بزاوية ميل كبيرة، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

