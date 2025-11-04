تحديث توقع سعر الذهب اليوم 04-11-2025

امتدت تداولات سعر المؤشر بشكل إيجابي ليحقق بذلك الهدف الأول بملامسته حاليا لمستوى 99.85 ومن ثم ليحاول التقاط أنفاسه بهدف تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي, فالثبات المتكرر فوق مستوى 99.15 يدعم الترجيح الصاعد لنتوقع محاولة وصوله قريبا نحو المقاومة الممتدة نحو 100.30 ومن ثم لنراقب تصرف السعر نظرا لأهمية هذه المقاومة بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء ليزيد بدوره فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب للوصول نحو المقاومة المذكورة سابقا.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.45 و 100.30

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع