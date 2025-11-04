الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-04 04:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

امتدت تداولات سعر المؤشر بشكل إيجابي ليحقق بذلك الهدف الأول بملامسته حاليا لمستوى 99.85 ومن ثم ليحاول التقاط أنفاسه بهدف تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي, فالثبات المتكرر فوق مستوى 99.15 يدعم الترجيح الصاعد لنتوقع محاولة وصوله قريبا نحو المقاومة الممتدة نحو 100.30 ومن ثم لنراقب تصرف السعر نظرا لأهمية هذه المقاومة بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

 

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء ليزيد بدوره فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب للوصول نحو المقاومة المذكورة سابقا.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.45 و 100.30

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا