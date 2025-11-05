الاقتصاد

Hedera Hashgraph (HBARUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 05-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • Hedera Hashgraph (HBARUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 05-11-2025 1/2
  • Hedera Hashgraph (HBARUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 05-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن Hedera Hashgraph (HBARUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 05-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-05 12:35PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ويأتي في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 91.00$، ليستهدف مستوى الدعم 84.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا