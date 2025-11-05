Hedera Hashgraph (HBARUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 05-11-2025

تقدم قليلاً سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ويأتي في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 91.00$، ليستهدف مستوى الدعم 84.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط