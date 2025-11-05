الاقتصاد

شكرا لقرائتكم خبر عن ألجوراند (ALGOUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 05-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-05 12:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة إيه إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، بضغط سلبي من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم السلبي المحيط بالسهم، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 235.85$، ليستهدف مستوى المقاومة 284.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

