ألجوراند (ALGOUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 05-11-2025

تراجع سعر سهم شركة إيه إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، بضغط سلبي من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم السلبي المحيط بالسهم، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 235.85$، ليستهدف مستوى المقاومة 284.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد