سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 10-11-2025

لا جديد لدى سعر النحاس بتشكيله المستمر لتداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب مستوى 5.000$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مما يجبره ذلك على تأجيل الاندفاع الرئيسي الصاعد.

كذلك نشير إلى أن ثبات التداولات حالية دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$ قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات التصحيحية الهابطة ليستهدف بذلك مستوى الدعم الأولي المستقر عند 4.7500$, أما اختراق الحاجز سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 5.3200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.1500$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع