سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 10-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-10 05:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا جديد لدى سعر النحاس بتشكيله المستمر لتداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب مستوى 5.000$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مما يجبره ذلك على تأجيل الاندفاع الرئيسي الصاعد.

 

كذلك نشير إلى أن ثبات التداولات حالية دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$ قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات التصحيحية الهابطة ليستهدف بذلك مستوى الدعم الأولي المستقر عند 4.7500$, أما اختراق الحاجز سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 5.3200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.1500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

