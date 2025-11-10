سعر البلاتين يبدأ بإيجابية– توقعات اليوم 10-11-2025

- 1/2
2025-11-10 05:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا جديد لدى سعر النحاس بتشكيله المستمر لتداولات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب مستوى 5.000$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مما يجبره ذلك على تأجيل الاندفاع الرئيسي الصاعد.
كذلك نشير إلى أن ثبات التداولات حالية دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$ قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات التصحيحية الهابطة ليستهدف بذلك مستوى الدعم الأولي المستقر عند 4.7500$, أما اختراق الحاجز سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية باندفاعه أولا نحو 5.3200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.1500$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع