سعر اليورو مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 10-11-2025

قدّم سعر الزوج المزيد من المحاولات الإيجابية ليهاجم بذلك الحاجز المستقر عند 202.40 وليستقر قربه, يعتمد السيناريو المقترح للتداولات القريبة على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته تشكيل السعر لموجات تصحيحية سلبية بهدف الوصول أولا نحو 201.30 ومن ثم ليستهدف الدعم المتمركز قرب 200.25.

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز الحالي وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقه, سيمنحه ذلك فرصة حقيقة لتجديد الهجوم الصاعد باستهدافه أولا لمستوى 203.35 وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 203.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.30 و 202.40

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز