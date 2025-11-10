سعر اليورو مقابل الباوند يصطدم بحاجز قوي– توقعات اليوم 10-11-2025

شكّل سعر المؤشر ارتداد إيجابي قوي بعد اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 24740 مؤكدا تمسكه بالسيناريو الصاعد بوصوله حاليا نحو 25418.00, نشير إلى أهمية تحقيق السعر قريبا لاختراق العائق المستقر قرب 58540.00 ليفتح ذلك باب تشكيل موجات صاعدة جديدة وليستهدف من خلالها للعديد من المحطات الإيجابية بدأ من 25685.00 و58900.00 على التوالي.

أما فشل تحقيق الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة للهبوط نحو 25220.00 و25080.00 قبل أي محاولة لتحقيق أي من الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25220.00 و 25685.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع