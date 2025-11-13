- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 13-11-2025 والان مع بالتفاصيل
انخفض قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداول الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من هذا المسار، ومع هذا الانخفاض ارتكز السعر على دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يمنحه فرصة لاكتساب زخم إيجابي جديد يمكن أن يدعم محاولاته للارتداد صعوداً.
وتتزامن هذه التحركات مع ظهور إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، والتي قد تساهم في تعزيز احتمالات اختراق خط الاتجاه الهابط في حال استمرار الزخم الحالي، ما يجعل المستويات السعرية الحالية نقطة مراقبة مهمة لتحديد الاتجاه القادم للزوج.