سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-11-2025

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، كما يحاول الزوج أيضاً تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 154.30، مستفيداً من استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص عودة صعود الزوج على المدى القريب.