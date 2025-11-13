تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 13-11-2025

ارتفع قليلاً سعر عملة سول SOL/USD (SOLUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 164.90$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 145.85$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط