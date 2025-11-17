شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن قمة أسبوعين بسبب جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا من ملامسة أدنى مستوى في تسعة أشهر ،وذلك بعدما أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من هذا العام بسبب الرسوم الأمريكية.



تعزز تلك البيانات توجهات رئيسة الوزراء الياباني "ساناي تاكايتشي" نحو استخدام سياسات مالية تحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد ،مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.2% إلى (154.79¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.52¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.37¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت في اليوم السابق ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 155.04 ينات.



•وفقد الين الأسبوع المنصرم حوالي 0.75% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية في شهر ، وسط ضغوط سلبية عقب التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.



الاقتصاد الياباني

سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماش بمعدل 0.4% خلال الربع الثالث من هذا العام ،أقل من توقعات السوق انكماش بمعدل 0.6% ،وسجل الاقتصاد الياباني نمو بمعدل 0.5% في الربع الثاني.



يعد هذا الانكماش هو الأول للاقتصاد الياباني في الستة أرباع الأخيرة ،وذلك بسبب تضرر الصادرات اليابانية من الرسوم الجمركية الأمريكية ،مما يعزز من توجهات رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" نحو استخدام سياسات مالية تحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد.



أعلنت تاكايتشي الأسبوع الماضي، أنها ستعمل على صياغة هدف مالي جديد يمتد على عدة سنوات بهدف إتاحة قدرٍ أكبر من المرونة في الإنفاق، وهو ما يُعد تحولًا قد يُضعف التزام اليابان بضبط أوضاعها المالية العامة.



كما جدّدت تاكايتشي دعواتها لبنك اليابان إلى توخّي الحذر والتباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.



ويرى محللون أن تصريحات تاكايتشي قد تمهد لمرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية لدعم النمو، لكنها في الوقت ذاته تضع بنك اليابان أمام تحديات إضافية تتعلق بتنسيق سياساته النقدية مع سياسة مالية أقل تقيدًا.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر من 45% إلى 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

