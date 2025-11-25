أسعار الذرة تستقر سلبياً بعد ارتفاعها في الصين

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك في ظل رهانات خفض الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، وترقب بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة.

وصرح عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، بضرورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.

كان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، قد صرح يوم الجمعة إنه يتوقع أن يكون لدى البنك المركزي مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وقال ويليامز: "أرى أن السياسة النقدية ما زالت مقيدة بشكل معتدل، رغم أن ذلك أصبح أقل قليلًا مقارنة بما كانت عليه قبل إجراءاتنا الأخيرة. لذلك، ما زلت أرى مجالًا لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرالية، بهدف تقريب موقف السياسة من النطاق المحايد، والحفاظ على التوازن بين تحقيق هدفينا."

ووفقاً لأداء سي إم إي فيدووتش، يتوقع المستثمرون احتمالية بنسبة 79% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بنحو 42% قبل أسبوع.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش عند مستوى 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 100.01 نقطة.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6466.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7088.