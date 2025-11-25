ناسداك يغلق مرتفعاً بنحو 600 نقطة ليسجل أفضل مكاسب يومية منذ مايو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي وعودة الطلب على أسهم الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى التفاؤل بشأن خفض محتمل للفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.



وصرح عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، بضرورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.



كان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، قد صرح يوم الجمعة إنه يتوقع أن يكون لدى البنك المركزي مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.



وقال ويليامز: "أرى أن السياسة النقدية ما زالت مقيدة بشكل معتدل، رغم أن ذلك أصبح أقل قليلًا مقارنة بما كانت عليه قبل إجراءاتنا الأخيرة. لذلك، ما زلت أرى مجالًا لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرالية، بهدف تقريب موقف السياسة من النطاق المحايد، والحفاظ على التوازن بين تحقيق هدفينا."



ووفقاً لأداء سي إم إي فيدووتش، يتوقع المستثمرون احتمالية بنسبة 79% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بنحو 42% قبل أسبوع.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 46448 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 46587 نقطة وأقل مستوى عند 46108 نقاط.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 6705 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 6715 نقطة وأقل مستوى عند 6630 نقطة.



وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 2.7% (ما يعادل 599 نقطة) إلى 22872 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22916 نقطة وأقل مستوى عند 22478 نقطة.