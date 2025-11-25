سعر سهم تكوين (1201) يرتفع بحذر – توقعات اليوم – 25-11-2025

شهد سعر سهم أسمنت ينبع (3060) مكاسب محدودة في آخر جلساته، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي بها، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم في الفترة القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 15.95 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 14.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط