الاقتصاد

سعر سهم التخصيص (KPPC) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم التخصيص (KPPC) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-11-2025 1/2
  • سعر سهم التخصيص (KPPC) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم التخصيص (KPPC) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-25 00:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم مياهنا (2084) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بتلك المكاسب قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 20.82 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم من جديد خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 23.20 ريال، وخاصة في حالة كسره للدعم المذكور 20.82 ريال، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 19.28 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا