سعر سهم التخصيص (KPPC) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 25-11-2025

اكتسى سعر سهم مياهنا (2084) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بتلك المكاسب قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 20.82 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم من جديد خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 23.20 ريال، وخاصة في حالة كسره للدعم المذكور 20.82 ريال، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 19.28 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي