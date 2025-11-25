سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر إشارات فنية إيجابية قد تمنحه دفعة صعودية جديدة – توقعات اليوم – 25-11-2025

استقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,100$، وهو اختراق تزامن مع تجاوز السعر لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أعاد له التعافي الكامل بعد فترة من الضعف النسبي، هذا الارتفاع يعزز من بقاء الذهب داخل مسار صاعد واضح، خاصة مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وتترافق تلك التحركات مع توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط، ما قد يحد من وتيرة الصعود اللحظي دون أن يلغي الزخم الإيجابي العام، ويظل الحفاظ على هذا الاختراق فوق 4,100$ عاملاً محورياً في دعم فرص امتداد الموجة الصاعدة خلال الفترة القريبة.