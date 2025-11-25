سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم على استحياء – توقعات اليوم – 25-11-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تراجعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أدى لظهور ضغط سلبي مؤقت على تحركاته، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على تخطي هذه العقبة، خاصة مع استمراره في البناء فوق مستويات فنية مهمة.

ويعزز من فرص تعافي البتكوين اختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى تحسن تدريجي في الزخم الإيجابي للسعر، وفي حال حافظ البتكوين على هذا الدعم الفني، فقد يشكل ذلك قاعدة قوية لاستئناف محاولات الصعود في المدى القريب.