الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-11-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-25 02:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بالقرب من أعلى سعر سجله بتداولات الأمس، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ليختبر الزوج خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا في ظل تأثره في وقت سابق بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ما يعزز من فرص عودة الضغوط البيعية في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا