سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ بالاستسلام للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-11-2025

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بالقرب من أعلى سعر سجله بتداولات الأمس، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ليختبر الزوج خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا في ظل تأثره في وقت سابق بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ما يعزز من فرص عودة الضغوط البيعية في الفترة القادمة.