سعر الفضة يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 25-11-2025

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي يعزز من هيمنة هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها.