سعر النفط خام برنت يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 25-11-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة والتي اتسمت بالتذبذب، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ليستكمل الزوج محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.