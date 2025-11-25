سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 25-11-2025

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة الحالي 2,950$، كما يحاول أيضاً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل الاتجاه المهيمن هو الاتجاه الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.