سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 25-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-25 02:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة الحالي 2,950$، كما يحاول أيضاً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل الاتجاه المهيمن هو الاتجاه الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

