شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-25 02:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة الحالي 2,950$، كما يحاول أيضاً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل الاتجاه المهيمن هو الاتجاه الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.