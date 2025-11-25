الاقتصاد

سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية-توقعات اليوم 25-11-2025

سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية-توقعات اليوم 25-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-25 04:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس بتشكيل بعض الموجات الإيجابية محاولا بذلك التصدي للضغوط السلبية المؤقتة بهدف تعزيز سيطرة السيناريو الرئيسي الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 5.0500$.

 

نتوقع تقديم السعر حاليا بعض التداولات المختلطة ولنشير إلى أن محاولة استئناف الهجوم الصاعد يتطلب تحقيقه لاختراق الحاجز الأولي المتمركز قرب 5.2000$, أما الثبات دونه قد يجبره مجددا على تشكيل موجات تصحيحية بهدف الوصول نحو الدعم الأولي المستقر عند 4.7500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9500$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

