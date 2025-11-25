سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية-توقعات اليوم 25-11-2025

بدأ سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس بتشكيل بعض الموجات الإيجابية محاولا بذلك التصدي للضغوط السلبية المؤقتة بهدف تعزيز سيطرة السيناريو الرئيسي الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 5.0500$.

نتوقع تقديم السعر حاليا بعض التداولات المختلطة ولنشير إلى أن محاولة استئناف الهجوم الصاعد يتطلب تحقيقه لاختراق الحاجز الأولي المتمركز قرب 5.2000$, أما الثبات دونه قد يجبره مجددا على تشكيل موجات تصحيحية بهدف الوصول نحو الدعم الأولي المستقر عند 4.7500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9500$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع