شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقاوم الضغوط السلبية-توقعات اليوم 25-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-25 04:52AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس بتشكيل بعض الموجات الإيجابية محاولا بذلك التصدي للضغوط السلبية المؤقتة بهدف تعزيز سيطرة السيناريو الرئيسي الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 5.0500$.
نتوقع تقديم السعر حاليا بعض التداولات المختلطة ولنشير إلى أن محاولة استئناف الهجوم الصاعد يتطلب تحقيقه لاختراق الحاجز الأولي المتمركز قرب 5.2000$, أما الثبات دونه قد يجبره مجددا على تشكيل موجات تصحيحية بهدف الوصول نحو الدعم الأولي المستقر عند 4.7500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9500$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع