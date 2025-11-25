سعر الباوند مقابل الين دون أي تغيير-توقعات اليوم 25-11-2025

قدّم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التداولات المختلطة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية والذي قد يؤول لتفعيل المسار التصحيحي الهابط قريبا, فالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 206.90 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الترجيح السلبي للتداولات القريبة, لذلك سنبقى بانتظار تفاعل السعر مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 203.75.

نشير إلى أن محاولة اندفاع السعر حاليا فوق 206.00 فإن ذلك قد يعمل على تأجيل التداولات التصحيحية للفترة الحالية مما يسهل مهمة إعادة اختبار الحاجز المذكور سابقا قبل الوصول لأي من الأهداف التصحيحية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 203.75 و 206.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي