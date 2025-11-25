الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يستقر دون الحاجز-توقعات اليوم 25-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-25 04:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التداولات المختلطة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية والذي قد يؤول لتفعيل المسار التصحيحي الهابط قريبا, فالثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 206.90 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الترجيح السلبي للتداولات القريبة, لذلك سنبقى بانتظار تفاعل السعر مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية والتي قد تبدأ من 203.75.

 

نشير إلى أن محاولة اندفاع السعر حاليا فوق 206.00 فإن ذلك قد يعمل على تأجيل التداولات التصحيحية للفترة الحالية مما يسهل مهمة إعادة اختبار الحاجز المذكور سابقا قبل الوصول لأي من الأهداف التصحيحية المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 203.75 و 206.00 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية



