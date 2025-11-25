شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك في المنطقة الإيجابية تحت أنظار السلطات اليابانية والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •يتوقع المتداولون التدخل بين مستويات 158 و 162 ين

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتحرك في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن المستويات الأقل في عشرة أشهر ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،بالإضافة إلى استمرار التكهنات حول فرضية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.



في ظل الاحتمالات الضعيفة حاليًا حول احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل ، ينتظر المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تطبيع السياسة النقدية خلال العام الجديد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (156.56¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.91¥)، و سجل أعلى مستوى عند (156.98¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،بعدما حقق يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.7% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 157.89 ينات.



السلطات اليابانية

قال تاكوجي أيدا، العضو في لجنة حكومية رئيسية من القطاع الخاص، في برنامج تلفزيوني على قناة NHK العامة يوم الأحد: أن اليابان قادرة على التدخل بفعالية في سوق العملات للتخفيف من الأثر الاقتصادي السلبي لضعف الين.



صرحت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" يوم الجمعة بأن التدخل في سوق الصرف وارد للتعامل مع التحركات شديدة التقلب والمضاربة المفرطة. مما جعل المتداولين في حالة تأهب لمؤشرات شراء الين من قبل السلطات اليابانية.



أراء وتحليلات

•قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا، إن التدخل سيساعد في إبطاء ارتفاع الدولار مقابل الين، لكنه لن يُعرقله تمامًا، نظرًا لأن الديناميكيات التي تدعم مثل هذه الخطوة من غير المرجح أن تتغير في أي وقت قريب.



•وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في شركة إيبوري للخدمات المالية العالمية: لا نعتقد أننا بعيدون جدًا عن المستويات التي تستدعي التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي، وقد يكون مستوى 160 مقابل الدولار الأمريكي بمثابة تحدٍّ للسلطات اليابانية.



•ويعتقد بعض محللو السوق أن التدخل الرسمي، على غرار ما حدث العام الماضي وفي عام 2022، قد يكون واردًا. ويتوقع المتداولون تدخلًا يتراوح بين 158 و162 ينًا للدولار، لكنهم لا يتوقعون أن يكون هذا التدخل فعالًا للغاية.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا حول 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

