الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل آمال الفائدة الأمريكية

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في أسبوعين ،مع استمرار تركيز المتعاملون على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.



يتابع المستثمرون عن كثب تطورات محادثات السلام الجارية في جنيف بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل تمسّك الحكومة الأوكرانية بموقفها الرافض للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرةً أنها تميل لصالح موسكو. وفي المقابل، تبذل واشنطن جهودًا مكثفة لإقناع الدول الأوروبية بتبنّي تلك الخطة أو على الأقل إدخال تعديلات تجعلها مقبولة من مختلف الأطراف.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى ( 1.1512$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1521$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1530$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مرتفعًا بحوالي 0.1%،في أول مكسب في غضون السبعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1491 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1%،ليستأنف مكاسبه التي توقفت في الجلسة السابقة ،مقتربًا مرة أخرى من أعلى مستوياته في ستة أشهر ،عاكسًا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الارتفاع بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،وذلك على الرغم من التصريحات الحِذرة الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و التي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



محادثات السلام

كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي عن خطة سلام مشتركة مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعًا، خاصة من جانب كييف و حلفائها الأوروبيين.

تشتمل هذه الخطة، كما ورد في تقارير إعلامية متعددة، على تنازلات كبيرة من أوكرانيا، بما في ذلك اعتراف روسي ضمني بضم أراضٍ مثل دونباس والحد من قدرات الجيش الأوكراني، إلى جانب استبعاد أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو.

رفضت الحكومة الأوكرانية والساسة الأوروبيون هذه المسودة كما هي، معتبرين أنها منحازة لروسيا وتضر بسيادة كييف. وفي المقابل، تسعى واشنطن عبر محادثات موسعة في جنيف مع أوكرانيا والدول الأوروبية إلى تعديل هذه النقاط لبلورة صيغة أكثر قبولًا من جميع الأطراف.



أعرب ترامب خلال تطورات المحادثات عن موقف متفائل، فقال أمس الاثنين: ربما يحدث شيء جيد"، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق فعّال. وفى نفس الوقت صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية " أورسولا فون دير لاين" بأن هناك «تقدماً جيداً» في محادثات السلام الجارية في جنيف.



أراء وتحليلات

•قال كريس تيرنر، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في بنك ING: لقد مررنا بهذا من قبل، لكن آفاق التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بدأت تتجلى في سوق العملات الأجنبية.أضاف تيرنر: من المتوقع أن يكون انخفاض أسعار الطاقة داعمًا لليورو.



•في سبتمبر الماضي، قال بنك SEB السويدي أن اليورو قد يرتفع بنسبة تصل إلى 7.5% مقابل الدولار في حال التوصل إلى اتفاق سلام موثوق بين روسيا وأوكرانيا.



•وقال محللو البنك إن هذا الإنجاز سيكون "عامل تغيير جذري في النمو الأوروبي وديناميكيات التضخم" من خلال تعزيز القدرة الشرائية للأسر وإنعاش قطاع التصنيع.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر مستقر حاليًا حول 25%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

