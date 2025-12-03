مخزونات النفط الأمريكية ترتفع على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي

حظيت جهود شركة أوراكل (رمز السهم: ORCL) في مجال الذكاء الاصطناعي بإشادة من محللي بنك ويلز فارجو يوم الأربعاء.

ووفقاً لموقع TheFly، بدأ البنك تغطيته لسهم أوراكل بتوصية «زيادة الوزن» (Overweight) مع تحديد سعر مستهدف يبلغ 280 دولاراً للسهم، ما يشير إلى إمكانية صعود بأكثر من 39% مقارنة بسعر إغلاق السهم عند 201.1 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفع سهم أوراكل بنحو 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وفي الوقت ذاته، أظهرت معنويات المستثمرين الأفراد على منصة Stocktwits اتجاهها نحو المنطقة السلبية (Bearish) تجاه السهم عند وقت كتابة التقرير.

أسباب التفاؤل لدى ويلز فارجو

أوضح البنك في مذكرته أن نظرة التفاؤل تجاه أوراكل تستند إلى توقعات بأن الشركة ستبرز كقائدة لـ«دورة النمو الفائقة» في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن قيام أوراكل بحجز صفقات في قطاع الذكاء الاصطناعي بقيمة تقارب 500 مليار دولار يعد من أبرز العوامل التي تغذي تفاؤله. وأضاف أن الشركة تتصدر “خط الانطلاق” في شراكاتها مع شركات كبرى على رأسها OpenAI وxAI وميتا بلاتفورمز (META) وتيك توك.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أبرمت OpenAI صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع أوراكل، تتضمن التزاماً بشراء قدرات حوسبة خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة ChatGPT.

ورغم ذلك، فقد تراجع سهم أوراكل بنحو 39% منذ إعلان صفقة OpenAI في 10 سبتمبر.