سعر الذهب يتذبذب تمهيداً لانفجار محتمل - توقعات اليوم – 04-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة راسيات القابضة (RASIYAT) بتداولاته الأخيرة على مستوياته اللحظية، وذلك بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 400.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة 435.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد