سعر النفط الخام يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 04-12-2025

انخفض قليلاً سعر سهم استثمار القابضة (IGRD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 4.06 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط