سعر البتكوين (BTCUSD) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 04-12-2025

يشهد سعر الذهب (GOLD) تحركات متذبذبة في نطاق ضيق على مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولاته المستمرة لاكتساب زخم إيجابي قد يؤهله لاختراق مستوى المقاومة الصلب 4,225$، ويستفيد السعر في هذه التحركات من استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

في الوقت نفسه يواصل الذهب تحركاته بمحاذاة خط ميل صاعد داعم لهذا المسار، ما يعكس تمسك السعر ببنيته الإيجابية حتى الآن، وعلى صعيد الزخم تدخل مؤشرات القوة النسبية مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما قد يمثل أرضية داعمة لاحتمالات انطلاق موجة صعود جديدة في حال ظهور محفز فني إيجابي.