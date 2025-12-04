سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-12-2025

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستقر أعلى مستوى المقاومة المحوري 93,000$ في خطوة مهمة لتأكيد اختراقه بنجاح، مستفيداً من اختراقه أيضاً لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة فنية تعزز من فرص استمرار الموجة الصاعدة خلال المرحلة المقبلة.

ويحصل هذا الصعود بدعم واضح من بداية ظهور تقاطع إيجابي في مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر سابقاً في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع للتحرك بحرية أكبر نحو مستويات أعلى، خاصة في ظل استمراره في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل دعماً ديناميكياً مهماً للمسار الصاعد.