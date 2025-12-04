سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 04-12-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.3940، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.