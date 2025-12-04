الاقتصاد

سعر الفضة يكافح لاختراق مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 04-12-2025

2025-12-04 02:36AM UTC

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية القادمة، وسط استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل تلك العوامل تساعد الزوج على تحقيق مكاسب ولكن تشوبها بعض المخاطر اللحظية في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

