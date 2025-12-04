سعر الفضة يكافح لاختراق مقاومة صلبة – توقعات اليوم – 04-12-2025

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية القادمة، وسط استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل تلك العوامل تساعد الزوج على تحقيق مكاسب ولكن تشوبها بعض المخاطر اللحظية في الفترة القادمة.