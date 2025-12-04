سعر النفط خام برنت يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 04-12-2025

يشهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) حالة هدوء نسبي على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة، ليكتسب زخماً إيجابياً يساعده في استئناف حالة صعوده القوي، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بشكل حاد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استهداف الزوج لمقاومات جديدة في الفترة القادمة.