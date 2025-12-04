الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 04-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 04-12-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 04-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 04-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-04 02:40AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) حالة هدوء نسبي على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة، ليكتسب زخماً إيجابياً يساعده في استئناف حالة صعوده القوي، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بشكل حاد على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استهداف الزوج لمقاومات جديدة في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا