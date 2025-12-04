سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 04-12-2025

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 3,250$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوية وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة لعودة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.