سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 04-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-04 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

