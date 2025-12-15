الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 10:40AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مهاجمة مقاومته التاريخية عند سعر 64.60$، ليسجل بعدها مستويات قياسية جديدة مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم له، بالإضافة لتشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

