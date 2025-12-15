الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 15-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 10:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم المهم 57.35$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط شديد الانحدار على المدى اللحظي، وقد جاء انخفاض السعر الأخير بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى دخول قوى بيعية جديدة لتقلب الموازين في الفترة القادمة.

