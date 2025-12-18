تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 18-12-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.