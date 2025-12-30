شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في انتظار محضر الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجلسة الأمريكية اليوم الثلاثاء لتتعافى من التراجع الذي سجلته في تعاملات بورصة شنغهاي متأثرة بعمليات جني الأرباح وتراجع الطلب في الصين، في ظل تحول أوسع في الأسواق نحو العزوف عن المخاطرة.

وأغلق عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) جلسة التداول النهارية منخفضًا بنسبة 2.36% إلى 98,090 يوانًا (14,031.50 دولارًا) للطن المتري بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق 96,010 يوانات، وهو أدنى مستوى له منذ 25 ديسمبر.

في المقابل، ارتفع عقد النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 1.76% ليصل إلى 12,437.50 دولارًا للطن بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

وقال متعاملون إن انخفاض الأسعار شجع بعض عمليات الشراء عند التراجعات، ما ساعد على تقليص جزء من الخسائر.

ولا يزال المعدن الأحمر مدعومًا بتوقعات حدوث نقص في المعروض، في أعقاب توقفات غير متوقعة في المناجم وزيادة الشحنات المتجهة إلى السوق الأمريكية، فضلًا عن توقعات إيجابية للطلب مدفوعة بعملية التحول في مجال الطاقة والطلب المتنامي من مراكز البيانات.

وجاء تراجع النحاس في شنغهاي امتدادًا لمسار التهدئة الذي بدأ منذ فترة ما بعد الظهر في جلسات التداول الآسيوية، عندما تراجع المعدن الأحمر عن مستويات قياسية سجلها الأسبوع الماضي، تحت ضغط جني الأرباح قبيل نهاية العام وضعف الطلب في الصين في ظل الأسعار المرتفعة.

وانخفض علاوة يانغشان للنحاس — وهي مقياس لشهية الصين لاستيراد النحاس — إلى 53 دولارًا للطن يوم الاثنين، مقارنة بـ 55 دولارًا سابقًا، لكنها لا تزال أفضل من مستويات أقل من 40 دولارًا التي سادت منذ منتصف أكتوبر.

كما تعرض النحاس لضغوط إضافية جراء تحول المستثمرين الأوسع نحو تقليص المخاطر، إذ شهد كل من الذهب والفضة تراجعًا من مستويات قياسية يوم الاثنين.

ولا يزال المستثمرون يراقبون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بمقاضاة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالتزامن مع انتظار الأسواق نشر محضر اجتماع البنك المركزي لشهر ديسمبر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

أداء المعادن الأساسية الأخرى

ضمن المعادن الأساسية الأخرى المتداولة في شنغهاي، قاد القصدير موجة الهبوط، حيث تراجع عقد شنغهاي بنسبة 4.68% إلى 326,330 يوانًا للطن.

وأثرت الأسعار المرتفعة للقصدير سلبًا على الطلب المحلي في الصين على هذا المعدن المستخدم في مواد اللحام، في وقت واصلت فيه مستويات المخزون الارتفاع.

وارتفعت مخزونات القصدير القابلة للتسليم في مستودعات بورصة شنغهاي إلى 8,477 طنًا الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير الأسبوعي للمخزونات الصادر عن البورصة يوم الجمعة.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع عقد القصدير القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 1.80% ليصل إلى 41,475 دولارًا للطن.

في المقابل، قفز النيكل بقوة، إذ صعد عقد النيكل الأكثر تداولًا في شنغهاي بنسبة 3.86% إلى 132,390 يوانًا للطن، بعد أن لامس 134,480 يوانًا، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر.

كما ارتفع عقد النيكل القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 3.71% ليبلغ 16,400 دولارًا للطن، بعد أن سجل 16,700 دولارًا، وهو أيضًا أعلى مستوى في تسعة أشهر.

ويعزى الزخم الأخير في أسعار النيكل إلى تقارير عن خطة الحكومة الإندونيسية لخفض إنتاج النيكل في عام 2026.

وفي باقي المعادن المتداولة في شنغهاي، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.13%، وزاد الزنك بنسبة 0.67%، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.17%.

أما في بورصة لندن، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.63%، وزاد الزنك بنسبة 0.86%، وصعد الرصاص بنسبة 0.70%.

وفي الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 5.71 دولار للرطل.